İşgalci İsrail Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti yayımladığı ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin El-Halil, Beyt Lahim, Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta yoğunlaştığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada artan saldırganlığın ve tutuklama hamlelerinin sebebinin "toplu cezalandırma kapsamında bir intikam operasyonu ve artan herhangi bir direnişi baltalamak amacı" taşıdığı vurgulandı.