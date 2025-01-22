İşgalci İsrail Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti yayımladığı ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin El-Halil, Beyt Lahim, Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta yoğunlaştığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu bölgelerde onlarca Filistinliyi yol üzerinde kontrolden geçirdiği ve ardından serbest bıraktığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada artan saldırganlığın ve tutuklama hamlelerinin sebebinin "toplu cezalandırma kapsamında bir intikam operasyonu ve artan herhangi bir direnişi baltalamak amacı" taşıdığı vurgulandı.
İsrail ordusunun 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş 40 kişi yaralanmıştı.