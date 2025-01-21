İsrail Genelkurmay Başkanı ve Güney Bölgesi Komutanı istifa etti

Halevi, yayınladığı istifa mektubunda 7 Ekim'deki başarısızlığını kabullendi.
İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman istifa etti.
Katil İsrail Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı, 6 Mart'ta görevi bırakacak.
Herzi Halevi, yaptığı açıklamada 7 Ekim'deki başarısızlığı üstlendi. Gazze'de ateşkesin sağlandığına ve rehinelerin serbest bırakılmaya başlandığına değinen Halevi,
"6 Mart 2025 tarihinde görevime son verilmesini talep ediyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komutasını niteliksel ve eksiksiz bir şekilde halefime devredeceğim. Konuyla ilgili olarak Savunma Bakanına ve Başbakana bir mektup ilettim."
ifadelerini kullandı.
İsrail'e ikinci şok
İsrail'e ikinci şok
İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da istifa ettiğini açıkladı. Finkelman,
"7 Ekim'de Batı Negev'in savunmasında başarısız oldum. Bu başarısızlık hayatımın geri kalanı boyunca içime kazındı."
diyerek Genelkurmay Başkanı Halevi'ye istifasını sundu.
"İstifadan memnunuz"
"İstifadan memnunuz"
2 gün önce istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Halevi'nin istifasına dair bir açıklama yaptı. Ben-Gvir,
"Genelkurmay Başkanı'nın gidişi memnuniyetle karşılanacak. Onun yerine Hamas'ı yenebileceğimiz, saldırgan ve güçlü bir Genelkurmay Başkanının atanmasını bekliyorum."
ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, Hamas'ın ateşkes zaferi sonrası istifa eden ilk bakan olmuştu.
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