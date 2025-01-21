İsrail Genelkurmay Başkanı ve Güney Bölgesi Komutanı istifa etti

"6 Mart 2025 tarihinde görevime son verilmesini talep ediyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komutasını niteliksel ve eksiksiz bir şekilde halefime devredeceğim. Konuyla ilgili olarak Savunma Bakanına ve Başbakana bir mektup ilettim."