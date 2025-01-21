Hamas dimdik ayakta: Dünya şaştı kaldı!

Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası, İsrail'in 15 ay süren saldırılarına rağmen yüzlerce Hamas üyesinin, ellerinde silahlarla tünellerden çıkıp adeta gövde gösterisi yapması, dünya genelinde yankı uyandırdı. Hamas'ın medya organları da binlerce Hamas polisinin güvenliği ve düzeni sağlamak üzere sokaklara konuşlandırıldıklarını duyurdu. İsrail'in yok ettik dediği Kassam tugaylarının özel kuvvetlerini oluşturan Nukba Tugayı da zafer gösterilerinde yer aldı. Tugaya bağlı askerler, tekbir getirerek zafer sevincini paylaştı. İsrail basını, İsrail’e 42 milyar dolara mal olan saldırılarla “15 ayda Hamas nasıl yok edilemedi?" sorusuna yanıt aradı. İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, "Hamas tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü hiçbir zaman kaybetmediğini gösterdi" başlığını kullandı. Gazete, Hamas'ın Gazze'de yerel medya, hastane ve okullar dahil hayatın her alanını hakimiyeti altında tuttuğunu ve bunun sayesinde kendini savaşın galibi olarak gösterebildiğini yazdı.

Jerusalem Post, Hamas'ın kaybettiği üyelerinin yerine yenilerini aldığını ve komuta kontrol yapısını koruyabildiğini belirtti. Haberde, İsrail'in Hamas üyelerinin saklandığı Gazze'deki tünelleri tam olarak yok edemediğine dikkat çekildi. Amerikan New York Times gazetesi Hamas'ın 15 ay süren savaşta ağır kayıplar vermesine rağmen Gazze'de hala hakim güç olduğunu kanıtladığını yazdı. Grubun adeta gövde gösterisi yaptığı belirtilen yazıda, ancak grubun geleceğinin belirsiz olduğu iddiasına yer verildi. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefine ulaşamadığı ve bazı rehinelerin serbest kalmasının ardından savaşı yeniden başlatabileceği kaydedildi. İsrail'de yayımlanan Haarezt gazetesi bu noktada serbest bırakılan rehinelerin anlatacaklarının kilit önem taşıdığını yazdı. Bu rehinelerin yaşadıklarını anlatmalarıyla İsrail kamuoyunda tüm rehinelerin kurtarılması için yoğun baskı oluşabileceği, ateşkesin diğer aşamalarının bozulmadan yürütülmesinin oluşacak bu baskıya bağlı olduğu belirtildi.