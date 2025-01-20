Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Esir takasında İsrail tarafından ihlal: Filistinli 1 kadın esirin eksik çıkması gecikmeye neden oldu

Esir takasında İsrail tarafından ihlal: Filistinli 1 kadın esirin eksik çıkması gecikmeye neden oldu

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.