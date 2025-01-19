İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tepkisi: Yarın istifa edecek

Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.