İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya ateşkes tehdidi: Hükümetten istifa ederim

Gazze'de varılan ateşkesi kabul etmeyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmanın onaylanması halinde hükümetten çekileceğini söyledi.
Gazze'de 467 gün sonra gelen ateşkes kararı katil İsrail hükümetini ikiye böldü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, varılan anlaşmanın bir rezalet olduğunu savunarak Netanyahu hükümetine ateş püskürdü. Anlaşmanın onaylanması halinde partisini hükümetten çekeceğini, Hamas ile mücadele edilmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Gazze'ye insani yardım ve yakıt girmemeli. Bunu engellemeliyiz." dedi.
İsrail'de aşırı sağcı
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.
Partisini hükümetten çekecek
Partisini hükümetten çekecek
Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak
ateşkes
ve
esir takası anlaşması
nın yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını
Yahudi Gücü Partisi
'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.
Ben-Gvir, "
Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir.
" ifadesini kullandı.
Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich
'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.
Smotrich ile anlaşırsa İsrail'de hükümet düşebilir
Smotrich ile anlaşırsa İsrail'de hükümet düşebilir
İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.
İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in
Yahudi Gücü Partisi
işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.
İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.
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