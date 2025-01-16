Blinken: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'nin zaferini ilan ettiği ateşkes masasına Hamas'ı oturtmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini açıkladı.
Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Detaylarını arabulucu ülkelerden Katar'ın açıkladığı ateşkes, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
ABD'den itiraf: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi
ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkesin kendilerinin sayesinde imzalandığını iddia etmişti.
Blinken, özel görüşme için Türkiye'ye gelmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık 2024 tarihinde Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etmişti. Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes sonrası Gazze halkını kutlamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.
"İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz." diyen Erdoğan, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." demişti.