Blinken: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Detaylarını arabulucu ülkelerden Katar'ın açıkladığı ateşkes, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Görevi birkaç gün sonra Donald Trump yönetimine bırakacak olan yönetimin Dışişleri Bakanı Antony

Görevi birkaç gün sonra Donald Trump yönetimine bırakacak olan yönetimin Dışişleri Bakanı Antony

"İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz." diyen Erdoğan, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." demişti.