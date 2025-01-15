Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze ateşkesine ilişkin ilk açıklamada kahramanları andı: Memnuniyetle karşılıyoruz

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri tamamlandı. Arabuluculardan Katar, tarafların anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

Hamas, sürece katkıları ve onurlu duruşundan ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

Erdoğan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

"İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz." diyen Erdoğan, "Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."



