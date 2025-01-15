İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri tamamlandı. Katar merkezli El Cezire'de yer alan habere göre; Hamas, ateşkesi onayladı.

Trump da duyurdu: Anlaşmamız var

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin imzalandığını duyurdu.

Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'daki rehineler için bir anlaşmamız var. Yakında serbest bırakılacaklar. Teşekkürler" dedi.





Trump bir başka açıklamasında, "Bu efsane ateşkes anlaşması, ancak Kasım ayındaki tarihi zaferimizle mümkün oldu. Zaferimiz, tüm dünyaya gösterdi ki, benim yönetimim barışın peşinde olacak ve tüm Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliği için anlaşmalar yapacak." dedi.

Birkaç gün sonra göreve başlayacak Trump, "Daha Beyaz Saray’a girmeden çok fazla şey başardık." ifadelerini kullandı.

Yarın imzalanacak, pazar günü yürürlüğe girecek

İsrailli yetkili, Gazze ateşkes anlaşmasının 16 Ocak Perşembe günü (yarın) imzalanacağını duyurdu.

El Cezire, Gazze'de ateşkesi sağlayacak anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceğini de yazdı.

Ateşkesin detayları netleşiyor

Ateşkese göre; her gün 500 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek.

İsrail gözaltında tuttuğu 19 yaş altı Filistinlileri serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinliyi bırakacak.

Her İsrailli kadın askere karşı 50 Filistinli bırakılacak.

İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan kademeli olarak çekilecek.

Hamas 33 rehineyi, İsrail 950-1650 arasındaki Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail askerleri, Refah Sınır Kapısı'ndan çekilecek.

Gazzeliler zaferini kutluyor

Gazze halkı gözyaşları içinde ateşkes anlaşmasını kutluyor.





Gazze'de ateşkes tamam: Hamas onayladı, Trump son dakika duyurdu Dünya / Ortadoğu

İsrail devlet medyasında yayımlanan anlaşma taslağındaki önemli maddeler ise şöyle:

Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor.

"İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek.

Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak.

İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek.

İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrailli askerler, üçüncü aşamada da ölmüş esirlerin cesetleri teslim edilecek.

Muhtemel anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacak.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de altyapının yeniden imarı, elektrik ve su şebekelerinin inşası için çalışmalar başlayacak.

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