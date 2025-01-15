Ateşkes bu kez yakın: İşgalci güç Gazze'den çekilecek

Gazze’de 15 aydan fazla süredir soykırım yapan ve 46 binden fazla sivili katleden, buna karşılık hiçbir başarı elde edemeyen terör devleti İsrail, esir takası ve ateşkes anlaşmasına yanaştı. Katar’ın başkenti Doha’da ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda süren müzakerelerde Hamas heyeti temmuz ayında ortaya çıkan ateşkes taslağına yakın bir anlaşmaya imza attı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da taslağı savaş kabinesine sunarak imzalaması bekleniyor. İsrail basını 3 aşamalı anlaşmanın maddelerini yayınlarken, ilk aşamada 34 üzere İsrailli esirin serbest bırakılmasına karşılık 1000 Filistinli esir serbest bırakılacağı, İsrail’in kademeli olarak çekileceği belirtiliyor. Filistinli esirlerin bazılarının Mısır, Katar ve Türkiye’ye gönderileceği de iddialar arasında.

İLK GÜN 3 ESİR BIRAKILACAK

Söz konusu anlaşma 3 aşamadan oluşuyor. 42 gün sürecek birinci aşamada taraflar arasında karşılıklı askeri operasyonlar geçici olarak durdurulacak. İlk gün 3, 7’nci gün 4 ve her 7 günde bir 3 İsrailli esir olmak üzere 34 esir serbest bırakılacak. Yedinci gün İsrail güçlerinin tamamı Salahaddin Caddesi’nin doğusuna çekilecek. İsrail ise 190'ı on beş yıldan uzun süredir hapis yatan 1000 Filistinli esiri serbest bırakacak. İsrail medyası 190 tutuklunun Türkiye, Katar ve Mısır’a gönderileceğini iddia etti.

İŞGALCİ YERLEŞİM BÖLGELERİNDEN AYRILACAK

Hamas elindeki İsrailli esirlerin üçünü bıraktıktan sonra işgalci güç yerleşim merkezlerinden çekilemeye başlayacak. Yedinci gün dört esir bırakıldıktan sonra işgalci güç güneye kaçmak zorunda kalan Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verecek. İlk günden itibaren insani yardımlar engellenmeden ulaştırılacak. Evlerini kaybedenler için 60 bin geçici barınak ve 200 bin çadır sağlanacak ve yaralıların Refah’tan geçişine müsaade edilecek.

İKİNCİ AŞAMADA TAMAMEN ÇEKİLME

İlk aşamanın 16. günü ikinci aşama müzakere edilecek. 42 gün sürecek ikinci aşama, kalıcı ateşkes ve karşılıklı tutsak takasının gerçekleştirilmesi ve işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesiyle tamamlanacak. Üçüncü aşamada taraflar arasında cenazelerin ve kalıntıların değişimi yapılacak. Gazze’nin yeniden inşası için 3-5 yıllık bir plan hayata geçirilecek. Sınır kapıları tamamen açılacak ve insan ile mal hareketine izin verilecek.

KATAR: HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK

Katar Dışişleri Sözcüsü Macid el-Ensari ateşkese yakın olduklarına ilişkin yaptığı açıklama ile gelişmeleri doğruladı. Yapılan açıklamada, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Uygulama konusunda bazı detay hususlar kaldı. Büyük anlaşmazlıklar ise aşıldı" ifadelerine yer verildi. Ateşkes taslağının taraflara sunulduğunu belirten el-Ensari, son detaylar üzerinde müzakerelerin

sürdüğü kaydetti.

HAMAS: UMARIZ KAPSAYICI OLUR

Hamas da açıklama yaparak, müzakerelerde son adımlara gelindiğini duyurdu. Filistinli grup tarafından yapılan açıklamada, "Umarız bu kez net ve kapsayıcı bir anlaşma yapılır" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: EL SIKIŞTILAR

ABD basını ise İsrail’in ateşkese son ana kadar yanaşmadığı, ancak seçilmiş Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlayacağı 20 Ocak’tan önce ateşkesin sağlanması için Netanyahu’ya baskı kurduğunu yazdı. Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Newsmax'a verdiği röportajda, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu ve bu hafta sonuna kadar hayata geçirilebileceğini söyledi. Trump, "Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki hafta sonuna kadar bitireceklerini duydum" diye ekledi.

HÜKÜMETİ YIKMA TEHDİDİ

“Ateşkes yapılırsa hükümetten çekiliriz” tehdidiyle Netanyahu’ya soykırımı sürdürmesi için baskı yapan İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Maliye Bakanı Smotrich'e seslenerek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması halinde hükümetten istifa etme çağrısı yaptı. Ben-Gvir, bir video mesaj yayınlayarak, hükümetin anlaşmayı kabul etmesi halinde koalisyondan çekileceğine işaret etti.

SİNVAR’IN NAAŞINI VERMEK İSTEMİYOR

Üçüncü aşamada cenazelerin takası planlanırken, Hamas heyeti, şehit olan liderleri Yahya Sinvar’ın naaşını birinci aşamada talep etti. İsrail basınına konuşan bir hükümet kaynağı ise, İsrail güçlerinin Sinvar'ın naaşını teslim etmeyeceğini söyledi.

24 saatte 53 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gün boyunca düzenlediği saldırılarda 53 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdı. Kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun yanı sıra birçok noktada toplanan vatandaşları hedef alan saldırılar oldu. İsrail'in savaş uçakları ve silahlı insansızhava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirdiğisaldırılarda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cesedi hastanelere ulaştırıldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinli öldü, 109 bin 731 kişi yaralandı.

İşgal ordusunda mektuplu isyan

İsrail ordusunda görev alan 200 yedek asker, esirlerin geri alınmaması halinde orduda görev almayacaklarını beyan ettikleri imzalı mektubu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi'ye gönderdi. Mektubu 200 askerin yanı sıra binlerce sivil, internet sitesinden yapılan çalışma vesilesiyle imzaladı. Söz konusu mektupta, "Biz yedek ve düzenli askerler ile subaylar olarak bu şartlarda (göreve) devam edemeyeceğimizi beyan ederiz” denildi.

Netanyahu: Ateşkese hazırım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’deki esirlerin yakınları ile görüştü. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, görüşmede muhtemel ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu ve Hamas'ın yanıtını beklediklerini belirtti. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin geri verilmesi koşuluyla Gazze'de "uzun vadeli" bir ateşkese hazır olduğunu ifade etti.







