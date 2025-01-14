Reklam panosuyla soykırım tehdidi

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'nın bazı noktalarına Filistinlileri hedef alan dev reklam panoları yerleştirdi. Times of Israel'in haberine göre panolarda, Gazze'deki soykırımı gösteren bir fotoğraf ve üzerinde Arapça "Filistin'de geleceğiniz yok" tehdidi yer alıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi istilacı (yerleşimci) teröristler, Filistin beldelerini hedef alan saldırılarına devam ederken, Gazze'de yürütülen etnik temizliği bölgeye taşımak için de eylemlerini hızlandırdı. Yahudi istilacılar, Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'da da saldırılarına hız verdiği 2024 kayıtlara şiddet olaylarının en fazla yaşandığı yıl olarak geçti. İşgal altındaki bölgede her geçen gün artan istilacı saldırılara paralel, Batı Şeria'nın bazı noktalarında, Filistinlileri hedef alan reklam panoları yerleştirildiği de görüldü. Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de yaşanan etnik temizliği gösteren bir fotoğrafın üzerine Arapça "Filistin'de geleceğiniz yok" ifadesi bulunan reklam panoları son aylarda hızla artış gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizlik niyetini gösteren ilanların, Yahudi istilacılar tarafından yerleştirildiği iddia edilse de, zamanlamanın aşırı sağcı İsrail hükümetinden son dönemde yapılan açıklamalardan hemen sonra gelmesi dikkati çekti. Geçen kasım ayında İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025'te Batı Şeria'nın ilhak edileceğini açıklamıştı.
Saldırılar artıyor
Yılbaşından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan Yahudi istilacı saldırıları şiddetin tırmanarak devam edeceğini gösteriyor. Son olarak Nablus'un güneyindeki Yatma köyünü hafta sonu hedef alan Yahudi istilacılara işgalci İsrail ordusu da destek verdi. Yine El-Halil kent merkezine silahlı baskın düzenleyen istilacılar, Ramallah'ın kuzeyindeki Yurus Ayya köyünde terör estirdi. Beytüllahim'in doğusunda Kisan köyünü basan istilacılar ise tarım ekipmanlarına saldırdı, çadırları ateşe verdi, büyük ve küçükbaş ağıllarına zarar verdi. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre bu saldırılarda en az 18 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 700 binden fazla Yahudi istilacı yaşıyor. Bölgede her geçen gün işgal için ileri karakollar ve yasa dışı yerleşim birimleri inşa ediliyor.