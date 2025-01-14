Reklam panosuyla soykırım tehdidi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi istilacı (yerleşimci) teröristler, Filistin beldelerini hedef alan saldırılarına devam ederken, Gazze'de yürütülen etnik temizliği bölgeye taşımak için de eylemlerini hızlandırdı. Yahudi istilacılar, Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'da da saldırılarına hız verdiği 2024 kayıtlara şiddet olaylarının en fazla yaşandığı yıl olarak geçti. İşgal altındaki bölgede her geçen gün artan istilacı saldırılara paralel, Batı Şeria'nın bazı noktalarında, Filistinlileri hedef alan reklam panoları yerleştirildiği de görüldü. Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de yaşanan etnik temizliği gösteren bir fotoğrafın üzerine Arapça "Filistin'de geleceğiniz yok" ifadesi bulunan reklam panoları son aylarda hızla artış gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da etnik temizlik niyetini gösteren ilanların, Yahudi istilacılar tarafından yerleştirildiği iddia edilse de, zamanlamanın aşırı sağcı İsrail hükümetinden son dönemde yapılan açıklamalardan hemen sonra gelmesi dikkati çekti. Geçen kasım ayında İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025'te Batı Şeria'nın ilhak edileceğini açıklamıştı.