Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona gelindi. Hamas'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Selim Akduman, anlaşmanın an meselesi olduğunu belirtip üç aşamada gerçekleşecek ateşkesin detaylarını aktardı. Anlaşmaya göre; İsrail, Gazze'den kademeli olarak çekilecek, saldırılarını sonlandıracak ve Filistinli esirleri serbest bırakacak. Ateşkes sonrası, Gazze'de zafer ilan edilecek ve yeni bir 'sivil yönetim' oluşturulacak. İsrail medyasında yer alan haberde ise, Gazze'de 42'şer günlük üç aşamalı bir süreç işletilecek.
Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.
Aynı dakikalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, üst düzey Hamas yetkilileriyle ateşkesi görüştü.
ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Gazze'de bir an önce ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik son durumu ele aldı.
Gazze'deki ateşkes neyi kapsayacak?
Hamas'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Selim Akduman, anlaşmanın an meselesi olduğunu belirtip üç aşamada gerçekleşecek ateşkesin detaylarını aktardı.
- Ateşkes 3 aşamalı gerçekleşecek.
- Savaş son bulacak, saldırılar olmayacak
- İsrail, Gazze’den kademeli olarak çekilecek.
- Gazze’ye insani yardım girecek
- İlk aşamada 30 ve sonrasında 2. Aşamada 30 sonunda da askerler de dahil olmak üzere Hamas esirleri teslim edecek, bunun karşılığında da binin üzerinde Filistinli esir İsrail zindanlarından çıkacak.
- Gazze aşiret liderleri, akademisyen ve teknokratlardan oluşan sivil bir yönetim tarafından yönetilecek
- Direnişin varlığı Gazze’de devam edecek.
- Gazze direniş zaferini ilan edecek.
İsrail medyası da detayları duyurdu
İsrail basınında olası ateşkese ilişkin yayınlanan haberlerde de müzakerelerde rehineler konusunda çok büyük oranda mutabakat sağlandığı yazıldı.
Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'den tedbiri olarak çekilecek, 42'şer günlük üç aşamalı bir süreç işleyecek, ateşkes başladığında kente günde 500 civarında yardım tırı girecek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yeni Gazze kararı çıkartılacak.
Milat Gazetesi Yazarı Naim Eyyubi'nin aktardığına göre, İsrail medyasında yer alan ateşkesin detayları da şöyle:
1.Taraflar arasında karşılıklı askeri operasyonların geçici olarak durdurulması, İsrail güçlerinin yerleşim bölgelerinden doğuya doğru sınır boyunca belirlenen bölgelere (Gazze Vadisi dahil olmak üzere Netsarim ekseni ve Kuveyt Meydanı) çekilmesi.
2.Gazze Şeridi’nde askeri ve keşif amaçlı hava faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması (günlük 10 saat, esir ve tutsakların serbest bırakıldığı günlerde 12 saat).
3.Yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesi ve Gazze Vadisi’nden (Netsarim ekseni ve Kuveyt Meydanı) çekilme:
4.Rehineler ve tutsakların takası:
•Hamas, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve yaralı/hasta olanlar dahil olmak üzere 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail, belirli bir sayıda Filistinli tutsağı serbest bırakacak.
5.Takas süreci:
•1. Gün: Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.
•7. Gün: Hamas, 4 rehineyi daha serbest bırakacak.
•Her 7 günde bir: 3 rehine daha serbest bırakılacak (öncelik kadınlara ve çocuklara verilecek).
6.Filistinli tutsaklar tekrar aynı suçlarla tutuklanmayacak.
7.16. Gün: Taraflar, ikinci aşamanın şartlarını müzakere etmeye başlayacak.
8. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar, Gazze Şeridi’nde insani yardım sağlamaya devam edecek.
9.Altyapının (elektrik, su, kanalizasyon, iletişim ve yollar) yeniden inşasına başlanacak.
10.Evlerini kaybedenler için 60.000 geçici barınak (konteyner) ve 200.000 çadır sağlanacak.
11.İsrailli askerlerin serbest bırakılmasının ardından daha fazla yaralının tedavi için Refah Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin verilecek.
12.Savaş sırasında zarar gören yapıların yeniden inşası ve mağdurlara tazminat ödenmesi için uluslararası gözetim sağlanacak.
13.Tüm bu süreçler ikinci aşamada da devam edecek.
14.Kalıcı ateşkes ve karşılıklı tutsak takasının gerçekleştirilmesi; İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi.
15.Taraflar arasında cenazelerin ve kalıntıların değişimi.
16.Gazze’nin yeniden inşası için 3-5 yıllık bir plan uygulanması.
17.Sınır kapılarının açılması ve insan ile mal hareketine izin verilmesi.
Garantörler: Katar, Mısır, ABD"