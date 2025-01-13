MİT Başkanı Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

Siyasi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son noktanın ele alındığı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.