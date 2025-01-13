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MİT Başkanı Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

MİT Başkanı Kalın ile Hamas arasında kritik görüşme

20:0713/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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MİT Başkanı Kalın ile Hamas'ın telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.
MİT Başkanı Kalın ile Hamas'ın telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yetkilileriyle Gazze'deki ateşkes müzakerelerini görüştü.

Siyasi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son noktanın ele alındığı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.



#Hamas
#MİT Başkanı
#İbrahim Kalın
#Görüşme

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