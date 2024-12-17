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Hamas: İsrail yeni şartlar öne sürmezse anlaşma mümkün

Hamas: İsrail yeni şartlar öne sürmezse anlaşma mümkün

18:1917/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
AA
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Katar'daki görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiren Hamas, İsrail'in yeni şartlar ileri sürmemesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.
Katar'daki görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiren Hamas, İsrail'in yeni şartlar ileri sürmemesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

İsrail'in barbarlığını durdurmak adına yürütülen ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hamas'tan yapılan açıklamada Doha'da ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği belirtilerek, İsrail'in yeni şartlar ileri sürmemesi durumunda anlaşmaya varılabileceği kaydedildi.

Hamas
, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini,
İsrail
'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada,
Katar'ın başkenti Doha
'da ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği belirtildi.
Doha'daki görüşmelerin arabulucu ülkeler
Katar
ve
Mısır
'ın himayesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "
Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak.
" ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2023'te geçici ateşkese varılmıştı

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.



#Gazze
#Ateşkes
#Hamas
#Anlaşma

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