Türkiye ateşkes masasında: İsrail ve Hamas görüşmelerine katıldık

Türkiye’nin artan bölgesel etkinliği, İsrail-Hamas görüşmelerine de damga vurdu. Yeni Şafak'ın Hamas kaynaklarından edindiği bilgiye göre Katar'da yapılan müzakere toplantılarına Türkiye ilk kez katılım sağladı. Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki gücü ve konumunun yeniden şekillenmesiyle İsrail’de, Türkiye’yle "kara sınırı" olduğu düşüncesine yol açtığı belirtiliyor. İsrail ve Hamas'ın bulunduğu ateşkes toplantısına resmi olarak ABD, Katar, Mısır ve Türkiye de katılım sağladı.

ESİR TAKASI TAMAM

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son görüşmelerde esir takası konusunda anlaşma sağlandı. İsrail tüm esirlerin tek seferde toplu olarak teslim edilmesini isterken, Hamas tarafı ise bunu reddederek parça parça vermeyi taahhüt etti. 3 aşamalı planda ilk olarak her 20 Filistinli mahkuma karşı bir kadın İsrail askerinin serbest bırakılacağı ifade ediliyor.

BARGUTİ'YE VETO GELEBİLİR

İsrail'in, 25 yıl ya da daha fazla ceza verdiği 400 kişi arasından seçim yapacağı öğrenilirken. Tel Aviv'in El Fetih'in sembol liderlerinden olan ve Hamas'ın özellikle istediği Mervan Barguti'nin özgürlüğüne kavuşmasını veto edeceği öngörülüyor.

SİVİLLER GERİ DÖNECEK

Gazze'nin kuzeyinden güneye sürülen siviller geri dönecek. Dönüşler, Mısır ve Katar'ın gözetiminde yapılacak. Her gün yaklaşık 500 kamyon yardımın Gazze'ye girişine izin verilecek. 14 aydır süren savaşı sona erdirecek planın son aşamasında Gazze, teknokratlardan oluşan bir komiteye emanet edilecek. Gazzeli teknokratların daha önce siyasi bağı olmaması ve bütün Filistinli gruplar tarafından desteklen-mesi koşulu aranacak.

Koridor anlaşmazlığı

Gazze'yle İsrail arasında birkaç kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturulmasının da gündemde olduğunu aktarılırken, İsrail'in kendi askerlerini orada da konuşlandırmak istediği belirtiliyor. Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda İsrail askerinin kalmayı sürdürüp sürdürmeyeceği, müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık noktalarından biri olarak görülüyor.







