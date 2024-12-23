Mossad'dan İran'a saldırı çağrısı: İsrail basını açık açık duyurdu

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın Yemen'deki Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı düzenlemesine "yanıt olarak" İran'a saldırı çağrısı yaptığı aktarıldı.

Barnea'nın Husilerin füze ve İHA saldırılarına "yanıt olarak" Yemen yerine İran'a saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu ifade edildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor.