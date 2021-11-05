​Mossad ajanları Sudan’da

25 Ekim’de Sudan’da egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, geçici hükümetteki sivil yönetime gerçekleştirdiği darbe sonrası, Mossad devreye girdi. İsrail’den Walla News’in İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail istihbaratından bir heyet, askeri kanat ve devrik sivil yönetim temsilcileri ile bir araya gelerek, hükümetin tekrar kurulması için arabulucuk rolüne soyundu. Öte yandan Mossad’ın ziyaretinin, Biden yönetiminin İsrail’e baskısının ardından gerçekleştiği ortaya çıktı.

NABIZ ÖLÇTÜ

Bir grup üst düzey Mossad yetkilisi, hem darbeyi gerçekleştiren Burhan’la hem de devrik sivil yönetimin lideri Başbakan Abdullah Hamduk ile istişarelerde bulunmak için Sudan’ın başkenti Hartum’a ziyaret gerçekleştirdi. Haberde ziyaretin Sudan’daki gelişmeler hakkında bilgi almak, ülkedeki iç koşullar hakkında izlenim oluşturmak ve Sudanlı ile İsrailli liderler arasındaki ilişkilerin akıbeti hakkında tarafların görüşlerini dinlemek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

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FOTOĞRAF 17 Aralık 2018'deki halk devrimini \"çalanlardan geri kurtarmak\" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, \"Sabırlı halk aç\", \"Tek ordu, tek halk,\" \"Hükümet feshedilsin\" sloganları attı.<br><br> Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz.\" dedi.<br><br> İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, \"Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor.\" diye konuştu.<br><br> Burtum, \"İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil.\" ifadesini kullandı.<br><br> Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, \"Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı.\" diye konuştu.<br><br> Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, \"Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor.\" dedi.<br><br> Fadlullah, \"Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?\" diye konuştu.<br><br> Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.<br><br> Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.<br><br> Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.<br><br> Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.<br><br> Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor. Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi. BiP'te paylaş

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ESAS GÖRÜŞME ASKERLERLE

Görüşmeyle ilgili detayları paylaşan İsrailli yetkililer, Mossad’dan temsilciler içeren heyetin esas olarak askeri yetkililerle görüştüğünü ve darbe öncesi şartlara dönülmesi için bir çıkar yol arandığını belirtti. Haberde Mossad heyetinin görüştüğü isimlerden birinin ordunun iki numaralı ismi General Abdülfettah Muhammed Hamdan Daklu’nun kardeşi General Abdurrahim Daklu olduğu açıklandı. Daklu’nun darbeden hemen önce Tel-Aviv’de İsrailli yetkililerle görüştüğü ortaya çıkmıştı.

TALİMAT BIDEN’DAN

Öte yandan Biden yönetiminin İsrail’den Sudan’da askerlere sivil yönetime geçiş için baskı yapması talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. Axios’un haberine göre Biden yönetimi İsrail’den son darbede devrilen sivil hükümeti yeniden tahsis etmesi için darbeci General Burhan’a baskı yapmasını istedi. Haberde Biden’ın bu talebinin, İsrail’in Sudanlı askeri yetkililerle yakın ilişkiler kurmasından dolayı istediği belirtildi. Mossad heyetinin bu talepten sonra Sudan’ı ziyaret ettiği iddia edildi.

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