İsrail, Slovakya'ya 582 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi sattı
15:1023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail, Slovakya'ya 2 milyar şekel değerinde Barak MX hava savunma sistemi satıyor.
İşgalci İsrail ile Slovakta arasında Barak MX hava savunma sistemlerinin satışına yönelik anlaşma imzalandı. İsrail, 2 milyar şekel değerindeki anlaşmayı "dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma imzalandı" sözleriyle duyurdu.
İşgalci İsrail ile Slovakya arasında
Barak MX hava savunma sisteminin satışı için
anlaşma imzalandı.
2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar)
değerindeki Tel Aviv yapımı Barak MX, Slovakya'ya satılacak.
"Dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma"
Katil İsrail'in Savunma Bakanlığı, Slovakya'ya Barak MX hava savunma sistemlerinin satışını
"dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma imzalandı"
diyerek duyurdu.
Anlaşmanın Slovakya ile bugüne kadar yapılmış ticari hacmi en büyük savunma ihracatı olduğu belirtilen açıklamada
, satışın 2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar) değerinde olduğu ifade edildi.
İsrail'de üretiliyor
Açıklamada, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen Barak MX'in savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, karadan havaya füzeler ve taktik balistik füzeler dahil çeşitli hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlandığı belirtildi.
150 kilometreye kadar etkili
Barak MX hava savunma sistemleri, 35, 70 ve 150 kilometre menzile kadar olan tehditler için üç tip önleme füzesi ile donatılıyor.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.