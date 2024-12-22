İsrail'den skandal Gazze kararı: Saldırılarını Beyt Hanun'un batısına doğru genişletiyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail, saldırılarını sıkı kuşatma uyguladığı Beyt Hanun'un batısına doğru genişletme kararı aldı. İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı Beyt Hanun'un batısına girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı bildirildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.