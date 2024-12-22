10 günde 442 kişi katledildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 18 Filistinli Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avda Hastanesi’ne sevk edildi. İşgalci gücüm Cibaliya Nezle bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırda hayatını kaybedenlerin naaşları, Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi. Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, bin 738 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.