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Dışişleri'nden İsrail'e Gazze tepkisi: Soykırım gözardı edilmemeli

Dışişleri'nden İsrail'e Gazze tepkisi: Soykırım gözardı edilmemeli

16:0017/12/2024, Tuesday
G: 17/12/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde katil İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazanmasına sert tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır.


"Yüzlerce Filistinli katledildi"

Son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir.


"Filistin halkının haklarını ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz"

Keza,
İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır.

Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.


Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz"





#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Gazze

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