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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Veldkamp ve Kallas ile Suriye'yi görüştü

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Veldkamp ve Kallas ile Suriye'yi görüştü

00:1617/12/2024, Salı
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ve AB Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ve AB Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüşmesinde İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine de dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye ve bölgeye yönelik diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü.

AB ile Suriye ve Ukrayna teması

Fidan,
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas
ile
Suriye
ve
Ukrayna
'daki son gelişmelere dair telefonda konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Kallas
ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Hollandalı mevkidaşına 'İsrail' uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda konuştu.

Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in
Golan Tepeleri
'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.




#Suriye
#Gazze
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Hollanda Dışişleri Bakanı
#Caspar Veldkamp
#Golan Tepeleri

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