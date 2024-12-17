Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Veldkamp ve Kallas ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüşmesinde İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine de dikkati çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye ve bölgeye yönelik diplomasi trafiği yürüttü.
Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü.
AB ile Suriye ve Ukrayna teması
Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Hollandalı mevkidaşına 'İsrail' uyarısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda konuştu.
Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.
Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.