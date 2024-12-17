Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"AB ile temasımızın olduğu yılı geride bırakıyoruz. Hep, AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor dedik. İş birliğimizi ilerletebiliriz."





Baas rejimi geride enkaz bıraktı

"Leyen’le bir telefon görüşmememiz olmuştu, Suriye’nin istikrarına vurgu yapmıştık. Bugün de katılımcı bir idarenin tesissinde hem fikir olduğumuzu gördük. 61 yıllık karanlığın ardından yıkılan Baas rejimi geride büyük bir enkaz bıraktı. Bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye'nin bu yükün altından kalkması mümkün değil. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca Suriye halkına yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin imar çabalarına destek olmaktan geçiyor. Suriye terör yuvası olmaktan kurtarılmalı."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ne DEAŞ'a ne de PKK'ya yer yok Gündem / Politika

Bölgemizde ne PKK'ya ne de DEAŞ'a yer yok

Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Suriye'de terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne PKK'ya ne de DEAŞ'a yer yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen





Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Leyen, açıklamalarda bulundu. Erdoğan'dan sonra konuşan Leyen, Suriyeli sığınmacılar nedeniyle 2024 için Türkiye'ye ek 1 milyar euro tahsis ettiklerini açıkladı.





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:





"Kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz destekten bahsettiniz. Bizimde en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euro'ya çıkardık. Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor.





Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de bir ilişki. Ekonomik ilişkimiz çok daha güçlü. 206 milyar dolara ulaştı aramızdaki ticaret. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek."







