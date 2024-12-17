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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

12:2017/12/2024, Salı
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ursula von der Leyen
#Avrupa Birliği

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