Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
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