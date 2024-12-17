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İsrail Gazze'de bir apartman dairesini vurdu: 10 Filistinli katledildi

İsrail Gazze'de bir apartman dairesini vurdu: 10 Filistinli katledildi

11:2217/12/2024, Salı
AA
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Hastane personeliyle yaşanan kopukluk nedeniyle saldırıların yol açtığı can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin bilgi alınamıyor.
Hastane personeliyle yaşanan kopukluk nedeniyle saldırıların yol açtığı can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin bilgi alınamıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine ait bir bina İsrail tarafından atılan patlayıcılar nedeniyle alev aldı. 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail güçlerine ait uçaklar Derec Mahallesi'nde Filistinli bir aileye ait apartman dairesini hedef aldı.


Zorla yerinden edilen Filistinli bir ailenin de yaşadığı dairenin hedef alındığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.


Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısına devam ettiğini belirtti.


Hastane alanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) 10'dan fazla bomba atıldı. Patlamalar sonucu hastaneye ait bir binada yangın çıktı. Hastane çevresine de patlayıcı yüklü 3 robot ve variller yerleştirildi.


Bölgenin defalarca bombalanması ve uygulanan kuşatma nedeniyle hastanede elektrik kesintisi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanıyor.


Hastane personeliyle yaşanan kopukluk nedeniyle saldırıların yol açtığı can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin bilgi alınamıyor.


İsrail'in dün akşam Kemal Advan Hastanesine İHA ile düzenlediği saldırıda jeneratörlerin vurulması sonucu elektrikler kesilmiş, 50'den fazla hastanın bulunduğu yoğun bakım ünitesi zarar görmüştü.



#Gazze
#İsrail
#soykırım

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