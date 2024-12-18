Orhan Gencebay MESAM Ödül Töreni'nde: Gazze bizim parçamızdır

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) kuruluşunun 38. yılı, “Gazzeli çocuklar” temasıyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen “MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni”nde yapılan konuşmalarda Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekildi. Törende MESAM tanıtım filminin yanı sıra Gazze’deki çocukları anlatan bir film gösterildi, Ahmet Koç’un “La Beyrut” dinletisi gerçekleştirildi.





GAZZE BİZİM BİR PARÇAMIZ

Ödül gecesinin Gazze’nin çocuklarına adanmasının son derece önemli ve isabetli olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Yeni Şafak’a şu ifadelerle duygularını aktardı: “Gazze bizim bir parçamızdır. Tarihte de asırlarca beraber yaşadık. Bu gecenin onlara hediye olması da son derece önemli. Böyle bir karar aldıkları için arkadaşlarımı kutluyorum. Gazze’de bir damla kan dökülmesini bırak, barış içinde yaşansın, mutlu olsunlar, biz de yapabileceğimiz ne varsa yaparız. Onlar bizim canlarımız. Onlara buradan en derin sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum.”





YENİLMEMİZE İZİN VERMEYİN

MESAM’ın 38. Yıl Özel Ödülü Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’ya verildi. Ödül öncesi konuştuğumuz Mustafa, bu güzel geceyi düzenleyenler için şükranlarını dile getirerek, “Bizler Filistinliler olarak bu tür faaliyetlerde Türk kardeşlerimizin bize destek olmasından çok mutlu oluyoruz. Bu halkın ne kadar güzel ve büyük olduğunu biliyoruz. Derler ki kendi acını hissedersen sen bir canlısın ama başkalarının acılarını hissedersen gerçek bir insansın. Sizler Filistinli çocukların çektiği acıları göstermekle büyük bir insanlık gösterdiniz” dedi. Fead Mustafa ödül alırken yaptığı konuşmasının sonunda, “Lütfen bizi yalnız bırakmayın, yenilmemize izin vermeyin, yanımızda durun, hep yanımızda olun” mesajını verdi.





GÖNÜL COĞRAFYAMIZA DUYARLI BİR BİRLİĞİZ

Recep Ergül Fead Mustafa'ya ödülünü verirken.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ise geleneksel ödül töreninin üçüncüsünü yaptıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Her sene bir tema koyuyoruz. Bize göre 2024 yılının ana teması İsrail’in soykırıma uğrattığı Gazzeli çocuklar. Çünkü çocuklar savaşların sembolü ve en büyük mağdurudur. Yaşasalar bile bir ömür o travmaları üzerlerinden atamayacaklar. Eminim ki onların aziz ve asil ruhları, bu akşam onları unutmayan binlerce yüreğin aynı amaç için attığı bu salonu hissedecektir. Sadece ülkemiz için değil, gönül coğrafya-mızda olup biten her şeye de duyarlı bir sanatçı topluluğu ve meslek birliğiyiz.”

MESAM’ın 38 Yıl Onur Ödülleri’nden ilkini Ergül’ün elinden alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da bir sanatçı duyarlılığıyla Gazze’de insanlığın gözü

önünde yaşanan, vicdanları yaralayan vahşete ve zulme dikkati çektiği için MESAM’ı tebrik etti.





35 YILDIR ÜYE OLAN 40 KİŞİYE ÖDÜL

Gecede aralarında Selami Şahin, İsmail Türüt, Okay Temiz, Mahmut Mazhar Alanson ve İzzet Altınmeşe’nin de olduğu 40 kişiye, 35. Yıl Üyelik Ödülleri verildi. Onur Ödülleri’ne Prof. Dr. Öcal Oğuz, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Yavuz Top, Aşık Feryadi Maksut Koca, Feridun Hürel, Tuluğ Tırpan, Ceza, Mazlum Çimen, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Orhan Akdeniz ile Yılmaz Erdoğan layık görüldü. Başarı ödülleri ise Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Toygar Işıklı, Norm Ender, Selim Çaldıran, Serdar Ayyıldız, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Burak Öksüzoğlu, Çiğdem Erken, Turhan Taşan, Heijan-Muti, Aşık Mahzuni Şerif, Cem Karaca, Mabel Matiz, Blok3 (Hakan Aydın) ve Universal Music’in oldu.



