İrlandalı aktör Cunningham Gazze'deki soykırıma dikkati çekti: Batı kendinden utanmalı

7 Ekim’den sonra İsrail’in Gazze’ye ve Filistinlilere yaptıklarını tüm dünya gördü ve sanat camiası da bu tarihten sonra biraz daha duyarlı olmaya başladı. Fakat herkes biliyor ki bu zulüm 7 Ekim’de başlamadı. Üstelik Suriye’nin özgürleştiği geçtiğimiz haftaya kadar, Esed zulmü diye akıllara ziyan korkunç şeyler de o coğrafyada yaşanmıştı. Suriye savaşında mültecilerin kamplarını dolaşarak onlara destek olan İrlandalı aktör Liam Cunningham, Filistin mücadelesine de 45 yıldır destek veriyor. Elinde pankartlarla protestolara katılıyor, boykot yapıyor, haksızlığa boyun eğmiyor. Ve şöhreti ne kadar artarsa artsın, işini kaybetme korkusuna boyun eğmeden, bu yaptıklarını sürdürmeye devam ediyor.





SESSİZ KALARAK KATLİAMA ORTAK OLDULAR

“TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nin özel konuğu olarak İstanbul’a gelen Game of Thrones dizisinde şövalye Ser Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı aktör Cunningham’a hem Suriye’yi hem de Filistin’i sordum. Liam’a göre birbirimizi koruyamayacaksak bu gezegende yaşamaya hakkımız yok. Yani sana bir şey olursa bir gün bana da bir şey olacak anlamına geliyor, o yüzden birbirimize göz kulak olmalıyız. Gazze’de yapılanlara ‘soykırım’ diyen Cunningham, şunları ekliyor: “Batı İsrail’e gerekli baskıyı uygulayamadığı için, İsrail’i silahlandırdığı ve gereken tepkiyi ortaya koyamadığı için kendinden utanmalıdır. Aynı zamanda sessiz kalan insanlar da kendinden utanmalıdır, çünkü sesiz kalarak katliama ortak oldular.”





MÜLTECİ KELİMESİNE YÜZ VERMEK İSTEDİM

Dünyanın mültecilere karşı hem yasal hem de ahlaki ve etik bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Liam, “Savaştan kaçan insanlara sığınacak bir yer vermemek iğrenç bir davranış. Benim ülkemde de kıtlık döneminde bir buçuk milyon insan mülteci oldu ve üç milyon kişi hayatını kaybetti. Bu dönemde Osmanlı’nın göndermiş olduğu yardım gemisini unutmadık. Bugün de Türkiye Suriyelilere kapısını açmasaydı, o insanlara ne olurdu hiç bilmiyorum. Türkiye’nin kapısını açması çok büyük bir olay. Şu anda Suriye’de yapılacak olan şey, karşılıklı yaraların sarılması ve kalan tarafların birbirini affetmesi, yoksa sonsuz bir savaş durumu olacak ve bu ateş etrafını da saracak” cümleleriyle Suriye’deki zaferi de yorumladı.

Cunningham’ın bir de Suriyeli arkadaşı var. Ürdün’deki mülteci kampında tanıştığı Suriyeli 16 yaşındaki mülteci Hüssam Alheraky, Almanya’da yaşıyor. “Mülteci kelimesine bir yüz vermek istedim ve Hüssam’la arkadaş oldum” diyen aktör, arkadaşını Almanya’da ziyaret ettiğini ve onunla hala görüştüğünü söyledi.



