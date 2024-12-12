Zamansız Yaşamlar Sergisi açıldı

Yaşar, kendisi için serginin, bir noktadan başka bir noktaya gelmek gibi bir süreç olduğunu belirterek, “Bir heyecan da yaşıyoruz. Kendimizi sorgulama, bir anlamda anlamaya çalıştığımız bir süreç oluyor. Serginin ana teması benim için empatidir. Kendimi ve çevremi sorgulama anlamı taşıyor. Bu sorgulamayla birlikte aslında içsel bir yolculuk yaparak oradan tekrar geriye dönüp çevremizle bir karşılaşma ve sorgulama sürecine giriyoruz” dedi. Resimlerinde insanlık tarihinde var olan konuları işlediğini aktaran Yaşar, “İzleyiciler bu sergide insan olmanın öz değeriyle ve insana dair imgelerle karşılaşacak. Benim aradığım kavramlar bunlar. Umarım karşılaştıkları imgelerle onlar da bir sorgulama süreci yaşayabilir” diye konuştu. Sergi, 15 Aralık’a kadar Deniz Müzesi Çaka Bey Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.