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Romanya Köstence Sanat Müzesi Türkçe gezilecek

Romanya Köstence Sanat Müzesi Türkçe gezilecek

04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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YEE, 2025 yılı ortasına kadar Romanya’daki bütün müze ve ören yerlerini Türkçeleştirecek.
YEE, 2025 yılı ortasına kadar Romanya’daki bütün müze ve ören yerlerini Türkçeleştirecek.

Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Romanya’daki Köstence Sanat Müzesi Türkçe gezilecek. Müze’deki tüm bilgiler YEE desteğiyle Türkçeye tercüme edildi. YEE’den yapılan açıklamada, “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında Romanya’daki müze ve ören yerlerinin Türkçeleştirildiği, bu kapsamda Köstence Sanat Müzesi’nin de Türkçe ziyaret edilebileceği duyuruldu. Müzeye gelen ziyaretçiler QR kodlarını okutarak müzedeki bilgilere Romence ve İngilizcenin yanı sıra artık Türkçe de erişebilecek. YEE, 2025 yılı ortasına kadar Romanya’daki bütün müze ve ören yerlerini Türkçeleştirecek.


#Romanya
#Köstence
#müze

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