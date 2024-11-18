İlk sanal gerçeklik müzesi yarın açılıyor

Ülkemizin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi «Müzeverse” yarın UNIQ İstanbul’da açılacak. Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio’nun işbirliğiyle kurulan müze, «Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır›ın Keşfi» adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak. VR Future Kurucusu Fahad Rehman, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa iki yıl önce Paris’te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikâye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi. Rehman, Türklerin merakından etkilenerek ilk müzeyi ülkemize açmak istediğini şu sözlerle anlattı: “Paris’teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye’yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum.”