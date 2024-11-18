İlk sanal gerçeklik müzesi yarın açılıyor

Ülkemizin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi «Müzeverse” yarın UNIQ İstanbul’da açılacak. Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio’nun işbirliğiyle kurulan müze, «Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır›ın Keşfi» adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak. VR Future Kurucusu Fahad Rehman, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa iki yıl önce Paris’te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikâye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi. Rehman, Türklerin merakından etkilenerek ilk müzeyi ülkemize açmak istediğini şu sözlerle anlattı: “Paris’teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye’yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum.”
Deneyimde Mısır Piramitleri’ni seçme nedenlerinin evrensel bir anlatı taşıması olduğunu ifade eden Rehman, farklı içeriklerle sanal yolculuğa devam edeceklerini söyledi. VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano da müzenin aynı anda 100 kişiyi ağırlayabildiğini belirterek, “Sanatseverler yürüyerek, yaklaşık 45 dakika boyunca sosyal bir deneyim yaşayacaklar. Bu sanal gerçeklik modeliyle özellikle gençleri hem teknoloji hem de yeni sanat biçimi hakkında bilinçlendirmek istiyoruz. Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple çalıştık ve bu yüzden müzeyi ‘yeni nesil sanat formu’ olarak anlıyoruz” dedi.