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İlk sanal gerçeklik müzesi yarın açılıyor

İlk sanal gerçeklik müzesi yarın açılıyor

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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Ülkemizin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi «Müzeverse” yarın UNIQ İstanbul’da açılacak. Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio’nun işbirliğiyle kurulan müze, «Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır›ın Keşfi» adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak. VR Future Kurucusu Fahad Rehman, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa iki yıl önce Paris’te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikâye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi. Rehman, Türklerin merakından etkilenerek ilk müzeyi ülkemize açmak istediğini şu sözlerle anlattı: “Paris’teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye’yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum.”


YENİ NESİL SANAT FORMU

Deneyimde Mısır Piramitleri’ni seçme nedenlerinin evrensel bir anlatı taşıması olduğunu ifade eden Rehman, farklı içeriklerle sanal yolculuğa devam edeceklerini söyledi. VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano da müzenin aynı anda 100 kişiyi ağırlayabildiğini belirterek, “Sanatseverler yürüyerek, yaklaşık 45 dakika boyunca sosyal bir deneyim yaşayacaklar. Bu sanal gerçeklik modeliyle özellikle gençleri hem teknoloji hem de yeni sanat biçimi hakkında bilinçlendirmek istiyoruz. Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple çalıştık ve bu yüzden müzeyi ‘yeni nesil sanat formu’ olarak anlıyoruz” dedi.


“Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu” yarın başlayacak

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü (İMÜBTE), UNESCO’nun «Ali Kuşçu Yılı» için çeşitli etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda uluslararası sempozyum, sergi, konferans, atölye çalışması gibi akademik ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. İlk etkinlik bugün 16.00’da Türkiye Yazma Eserler Kurumu ortaklığında Rami Kütüphanesi’nde açılacak “Semerkant’tan İstanbul’a: Ali Kuşçu ve Çevresi” başlıklı yazma eser sergisi olacak. TÜBA, İTÜ, TYEK ve Fatih Belediyesinin katkılarıyla organize edilen sempozyum ise 19-20 Kasım’da yapılacak. Sempozyumun açılışı, yarın 10.00’da İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacak.



#Sanal Gerçeklik
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