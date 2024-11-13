'Saraybosna Tramvayı'yla Bosna’yı gezin

F. Ahu Çetres, ilk kitabı “Saraybosna Tramvayı”yla okurları Saraybosna’da kısa bir gezintiye çıkarıyor. Edebiyat Ortamı Yayınları etiketiyle çıkan eser, sizi Saraybosna’nın önemli noktalarından geçen bir tramvaya bindirerek hem şehrin önemli yapılarını ve noktalarını anlatıyor hem de tarihte yaşanılan acıları mekânları konuşturarak okura sunuyor. Çetres, 2022’de çalışmaya başladığı kitabın nasıl şekillendiğini şu sözlerle anlattı: “Bu kitap benim için bir mucize. Bir gün çarşıya indiğimde Sebil’in etrafında güvercinler uçuşurken kendi kendime ‘Sebil Hanım, evlatların yine gelmiş’ dedim. Sebil bana cevaben ‘Evet, evlatlarım geldi bak beni ziyaret ediyorlar’ dedi. Onu konuşturmaya başlayınca, şehirdeki her eser konuşabilir diye düşündüm. Morica Han, Latin Köprüsü; kendisini, tarihini, hissettiklerini anlatsın istedim.”

Tramvayla seyahat hissi veren kitap, bir yandan şehrin savaş izlerine dokunuyor bir yandan da eşsiz doğası ve mutfağına ilişkin nüansları vermeyi ihmal etmiyor. Hikâyelerinde Bosna, Hırvat ve Sırp yazılı kaynaklarından faydalandığının altını çizen Çetres, birkaç yerde gerçek karakterlere hikâyeler kurguladığını ifade etti. Yazar, “Hikâyeleri yazmadan fotoğraf çekiyordum. Sadece fotoğraf çekmek yavan gelmeye başladı. Sebil’den sonra mekânlar bana, ‘Beni anlat’ dedi. Hem fotoğraf çekip hem onları konuşturdum. Hikâyeleri sıralarken ve kitabın ismini koyarken bayağı zorlandım. Saraybosna’da şehir içinde gezen bir tramvay var. Neleri görüyor, hangi yer ve mekânlarla muhatap oluyor sıralamasını yaptım. Juta Tabya ile başladım. Burası; Saraybosna nasıl oluşmuş, nasıl bir şehir, neler var içinde bunu anlatan bir yer. Böylelikle kitabın ismini de ‘Saraybosna Tramvayı’ yaptım” diye konuştu.