Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
'Saraybosna Tramvayı'yla Bosna’yı gezin

'Saraybosna Tramvayı'yla Bosna’yı gezin

Halime Kirazlı
04:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

F. Ahu Çetres, ilk kitabı “Saraybosna Tramvayı”yla okurları Saraybosna’da kısa bir gezintiye çıkarıyor. Edebiyat Ortamı Yayınları etiketiyle çıkan eser, sizi Saraybosna’nın önemli noktalarından geçen bir tramvaya bindirerek hem şehrin önemli yapılarını ve noktalarını anlatıyor hem de tarihte yaşanılan acıları mekânları konuşturarak okura sunuyor. Çetres, 2022’de çalışmaya başladığı kitabın nasıl şekillendiğini şu sözlerle anlattı: “Bu kitap benim için bir mucize. Bir gün çarşıya indiğimde Sebil’in etrafında güvercinler uçuşurken kendi kendime ‘Sebil Hanım, evlatların yine gelmiş’ dedim. Sebil bana cevaben ‘Evet, evlatlarım geldi bak beni ziyaret ediyorlar’ dedi. Onu konuşturmaya başlayınca, şehirdeki her eser konuşabilir diye düşündüm. Morica Han, Latin Köprüsü; kendisini, tarihini, hissettiklerini anlatsın istedim.”


F. Ahu Çetres

MEKÂNLAR BİZİ ANLAT DEDİ

Tramvayla seyahat hissi veren kitap, bir yandan şehrin savaş izlerine dokunuyor bir yandan da eşsiz doğası ve mutfağına ilişkin nüansları vermeyi ihmal etmiyor. Hikâyelerinde Bosna, Hırvat ve Sırp yazılı kaynaklarından faydalandığının altını çizen Çetres, birkaç yerde gerçek karakterlere hikâyeler kurguladığını ifade etti. Yazar, “Hikâyeleri yazmadan fotoğraf çekiyordum. Sadece fotoğraf çekmek yavan gelmeye başladı. Sebil’den sonra mekânlar bana, ‘Beni anlat’ dedi. Hem fotoğraf çekip hem onları konuşturdum. Hikâyeleri sıralarken ve kitabın ismini koyarken bayağı zorlandım. Saraybosna’da şehir içinde gezen bir tramvay var. Neleri görüyor, hangi yer ve mekânlarla muhatap oluyor sıralamasını yaptım. Juta Tabya ile başladım. Burası; Saraybosna nasıl oluşmuş, nasıl bir şehir, neler var içinde bunu anlatan bir yer. Böylelikle kitabın ismini de ‘Saraybosna Tramvayı’ yaptım” diye konuştu.





#Saraybosna
#turizm
#aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri