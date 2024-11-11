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İşte 'Yılın Binası': Listede Türkiye’den de 4 yapı var

İşte 'Yılın Binası': Listede Türkiye’den de 4 yapı var

Seren Som
10:5611/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Avustralya'nın banliyölerindeki bir okul, 220'den fazla mimari projeyi geride bıraktı.
Avustralya'nın banliyölerindeki bir okul, 220'den fazla mimari projeyi geride bıraktı.

Dünya Mimarlık Festivali'nin kazananları belli oldu. Avustralya'nın banliyösünde yer alan mütevazı bir ilkokul, onlarca gökdelen, müze ve terminali geride bırakarak dünya çapında yılın binası ödülüne layık görüldü. Listede Türkiye'den 4 yapı da takdire layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından mimar ve tasarımcıların katıldığı 2024 Dünya Mimarlık Festivali, 6-8 Kasım'da Singapur'da gerçekleştirildi.
Dünya Mimarlık Festivali
'nin büyük ödülü cuma günü açıklandı.

220'den fazla tasarımı geride bırakan okul

Bu yıl 17. kez dağıtılan ödüllerde Sidney'nin Chippendale banliyösünde yer alan Darlington Devlet Okulu, 220'den fazla tasarımı geride bırakarak 2024'te
Dünyada Yılın Binası
seçildi.
Geçen yıl açılan okul, kendine özgü
şed çatısıyla
dikkat çekiyor. Tuğla binaya, büyük bir basketbol sahasını da içeren açık alanlar eşlik ediyor.

Bir dizi açık hava terasını çevreleyen yumuşak kavisli paravanlar, öğrencilerin mahremiyetini korurken gün ışığının içeri süzülmesine olanak sağlıyor.

1970'lerde inşa edilen yıpranmış bir okulun yıkılmasıyla yapılan yeni binanın tasarımı vustralya merkezli fjcstudio'ya ait. Mimarlar yeni tasarımın okulu "radikal bir şekilde dönüştürerek" "yeni ve çağdaş öğrenme ortamları" sunarken orijinal kampüsün "ruhunu da korumayı" amaçladığını söylüyor.

Aborjin kültürü yansıtıldı

  • Okulun geçmişle bağlarını muhafaza etmeyi amaçlayan tasarım şirketi, Avustralya Aborjinlerine ait sanat eserlerinin binanın çeşitli yerlerine konduğunu belirtiyor.

Ayrıca bahçeye yerli halkların bitkileri yerleştirilerek öğrencilerin Aborjin kültürünü öğrenmesi amaçlanıyor.

'Şiirsel bir bina'

Dünya Mimarlık Festivali Program Direktörü Paul Finch,
"Topografya ve manzaranın, iç ve dış mekanın, form ve malzemelerin beklenmedik bir keyifle aktığı şiirsel bir bina"
diyerek ekliyor:
  • Aynı zamanda tarihi farklılıkların tanınıp uzlaşması yönünde ilham verici bir fikir; herkes için daha parlak, daha iyi bir geleceğe işaret ediyor.
Huizhen Lisesi

18 ayrı kategori var

Spordan ulaşıma, sağlıktan evlere kadar 18 ayrı kategoride ödül veren
Dünya Mimarlık Festivali
, '
Yılın Binası
'nı bunların kazananları arasından seçiyor.
Huizhen Lisesi

Geçen yılda Çin'deki bir lise kazanmıştı

Jüri bu yılki kararıyla iki sene üst üste bir eğitim binasını seçmiş oldu. Geçen yıl Çin'deki Huizhen Lisesi birinci ilan edilmişti.

Küçükçekmece Cemevi projesi

Geleceğin Projesi Ödülü Türkiye'ye

2024'teki yarışmada henüz tamamlanmayan binalara verilen Geleceğin Projesi ödülü, Emre Arolat imzalı Küçükçekmece Cemevi'nin oldu.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Kültür kategorisinde birinci: İstanbul Modern Sanat Müzesi

Kültür kategorisindeyse 2023'ten itibaren ziyaretçileri yeni binasında ağırlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi birinciliğe layık görüldü.

Kalyon Karapınar GES Santrali

Üretim, Enerji ve Lojistik ödülü Konya'ya

Konya'daki Kalyon Karapınar GES Santrali de Üretim, Enerji ve Lojistik ödülünün kazananı oldu.

Seddülbahir Kalesi

Seddülbahir Kalesi beğeni topladı

Arzu Özsavaşcı Mimarlık Tasarım Danışmanlık tarafından restore edilerek geçen yıl ziyarete açılan Çanakkale kıyılarındaki Seddülbahir Kalesi, kültür alanında ödül almasa da yüksek övgüye layık görüldü.

Anadolu Ajansı İstanbul Genel Merkez Binası da prestijli ödüle aday gösterilen yapılardan biriydi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli mimarlık ofisi Kohn Pedersen Fox tarafından tasarlanan Atlantis The Royal Otel de listedeydi. Farklı blokların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gibi görünen, 500 metre uzunluğa ve 178 metre yüksekliğe sahip bu mega yapı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde de bulunuyor.


Avustralya’nın Bendigo şehrindeki
Bendigo Mahkeme Binası
da adaylar arasındaydı.
Bi
ldiğiniz diğer tüm mahkeme binalarından oldukça farklı. Binanın tasarımı, mahkeme gerginliğini azaltmak ve mahkemeye gitme deneyimini kurumsallıktan çıkarmak için özel bir çaba harcayan yaratıcı bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Bu doğrultuda binanın yalnızca dış cephesi değil iç kullanım alanları, bekleme bölümleri ve mahkeme salonları da modern dokunuşlarla yeniden şekillendirildi.
Almanya’daki Reutlingen Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kampüsü içerisinde yer alan
Texoversum
tekstil endüstrisindeki teknolojiler için öğretim, araştırma ve inovasyon merkezi olarak inşa edildi. Bu sebeple binanın dış cephesi bir tekstil dokumasını andırıyor.
Hindistan’da faaliyet gösteren Spaces Architects@KA mimarlık ofisi tarafından tasarlanan yenilikçi konut
'Slender House'
, Dünya Mimarlık Festivali Ödülleri’ne aday gösterilen en ilgi çekici yapılar arasında yer alıyordu. Modern mimarinin belirgin unsurlarının kullanıldığı bu ince bina beş kişilik bir aile için özel olarak tasarlandı ve yalnızca 6 metre uzunluğundaki bir arazi üzerine inşa edildi.








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