Dünya Mimarlık Festivali'nin kazananları belli oldu. Avustralya'nın banliyösünde yer alan mütevazı bir ilkokul, onlarca gökdelen, müze ve terminali geride bırakarak dünya çapında yılın binası ödülüne layık görüldü. Listede Türkiye'den 4 yapı da takdire layık görüldü.
220'den fazla tasarımı geride bırakan okul
Bir dizi açık hava terasını çevreleyen yumuşak kavisli paravanlar, öğrencilerin mahremiyetini korurken gün ışığının içeri süzülmesine olanak sağlıyor.
1970'lerde inşa edilen yıpranmış bir okulun yıkılmasıyla yapılan yeni binanın tasarımı vustralya merkezli fjcstudio'ya ait. Mimarlar yeni tasarımın okulu "radikal bir şekilde dönüştürerek" "yeni ve çağdaş öğrenme ortamları" sunarken orijinal kampüsün "ruhunu da korumayı" amaçladığını söylüyor.
Aborjin kültürü yansıtıldı
- Okulun geçmişle bağlarını muhafaza etmeyi amaçlayan tasarım şirketi, Avustralya Aborjinlerine ait sanat eserlerinin binanın çeşitli yerlerine konduğunu belirtiyor.
Ayrıca bahçeye yerli halkların bitkileri yerleştirilerek öğrencilerin Aborjin kültürünü öğrenmesi amaçlanıyor.
'Şiirsel bir bina'
- Aynı zamanda tarihi farklılıkların tanınıp uzlaşması yönünde ilham verici bir fikir; herkes için daha parlak, daha iyi bir geleceğe işaret ediyor.
18 ayrı kategori var
Geçen yılda Çin'deki bir lise kazanmıştı
Jüri bu yılki kararıyla iki sene üst üste bir eğitim binasını seçmiş oldu. Geçen yıl Çin'deki Huizhen Lisesi birinci ilan edilmişti.
Geleceğin Projesi Ödülü Türkiye'ye
2024'teki yarışmada henüz tamamlanmayan binalara verilen Geleceğin Projesi ödülü, Emre Arolat imzalı Küçükçekmece Cemevi'nin oldu.
Kültür kategorisinde birinci: İstanbul Modern Sanat Müzesi
Kültür kategorisindeyse 2023'ten itibaren ziyaretçileri yeni binasında ağırlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi birinciliğe layık görüldü.
Üretim, Enerji ve Lojistik ödülü Konya'ya
Konya'daki Kalyon Karapınar GES Santrali de Üretim, Enerji ve Lojistik ödülünün kazananı oldu.
Seddülbahir Kalesi beğeni topladı
Arzu Özsavaşcı Mimarlık Tasarım Danışmanlık tarafından restore edilerek geçen yıl ziyarete açılan Çanakkale kıyılarındaki Seddülbahir Kalesi, kültür alanında ödül almasa da yüksek övgüye layık görüldü.
Anadolu Ajansı İstanbul Genel Merkez Binası da prestijli ödüle aday gösterilen yapılardan biriydi.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli mimarlık ofisi Kohn Pedersen Fox tarafından tasarlanan Atlantis The Royal Otel de listedeydi. Farklı blokların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gibi görünen, 500 metre uzunluğa ve 178 metre yüksekliğe sahip bu mega yapı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde de bulunuyor.