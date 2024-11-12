Üç yıldır Balıkesir’de hizmet veren Ahmet Kot Kitaplığı, Adapazarı’na taşındı. Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi ile Açık Kitap Vakfı arasında yapılan protokolle üç yıldır Balıkesir Millet Kütüphanesi’nde hizmet veren Ahmet Kot Kitaplığı’nın protokolü, 1 Nisan 2024’te sona ermişti. Protokolü yenileme kararı almayan belediye, 30 Haziran’da taraflara bunu tebliğ etti ve sözleşme gereği kitapların taşınmasını da gerçekleştirdi. Boşaltılan kitaplara, Adapazarı Belediyesi talip oldu. Yakın zamanda Adapazarı Merkez’de 6 bin metrekarelik alana 3 katlı bir kütüphane yapılması planlanıyor.





Ahmet Kot ve Sevda Dursun

YÜZ BİN KİTAPTAN OLUŞUYOR

Kütüphane, Ahmet Kot’un vakfa bağışladığı 50 yıllık bir geçmişe sahip 100 bin kitaptan oluşuyordu. Yeni Şafak’a konuşan Ahmet Kot, her şeyde bir hayır olduğuna inandığını belirterek, “Adapazarı yüz bin gencin eğitim gördüğü bir üniversiteye sahip. Okullarında binlerce öğrenci var. Adapazarı insanı büyük bir entelektüel birikime sahip. Çok sayıda yazar ve edebiyatçı yetiştirmiş bir coğrafya. Biz bunlara yenilerini katacağız. Gençlere ulaşacağız” dedi.





KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SÜRECEK

11 bin kayıtlı üyesi bulunan kütüphaneyi iki yıl içinde toplam 1 milyon 400 bin kişi kullandı. Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, bir kültür merkezi olarak da hizmet veren mekânda, Müteferrika Sohbetleri, Hemhal Söyleşileri, Yeryüzü Konuşmaları ve Yüzüncü Yıl Konferansları olmak üzere dört ayrı etkinlik dizisinde toplam 119 konuşmacı misafir edildi. Kütüphane’nin Balıkesir’den gitmesine üzülmediğini ancak Balıkesir’in böyle bir birikimden yoksun olacağı için burukluk hissettiğini dile getiren Kot, kültürel etkinliklerin süreceği müjdesini şu ifadelerle verdi: “Kitaplar gitti ama biz burada hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Son iki yılda gerçekleştirmiş olduğumuz kütüphane merkezli kültürel çalışmalar, önemli yazar ve akademisyenlerimizle yaptığımız sohbet ve konuşmalar, yazı ve fikir atölyesi çalışmaları, okuma halkalarının bundan böyle de devamı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kitaplar gitse de biz Balıkesir’deyiz. Etkinliklerin bittiğine üzülen kültür dostlarına bu müjdeyi vereyim. Ayrıca, kurmuş olduğumuz Açık Kitap Vakfı ile okuma kültürünün gelişmesine, Balıkesir’de ve başka şehirlerde yeni kütüphaneler açarak gençlerin doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmaya, okul kütüphanelerin yeniden yaşayan mekânlar haline dönüştürmeye katkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda bize katılmak isteyen özverili dostlarımızı da bekliyoruz.”





ÜÇ AYRI KOLEKSİYON BULUNUYOR

Balıkesir Çamlık Millet Bahçesi'nde bulunan Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı, şehri kuşbakışı gören bir mevkide, mimari şekliyle, içindeki eserlerin zenginliğiyle, kitapların tanzim ve sunuluş biçimiyle örnek bir kütüphaneydi. Toplam 4 bin 500 metrekare kullanım alanına ve 3 buçuk kilometre raf uzunluğuna sahip kütüphanede 100 bin kitap, 80 bin süreli yayın, 3000 film ve CD bulunuyordu. Kitapların tasnifinde ise “5 element kütüphaneciliği” adı altında bu kütüphaneye özgü bir sistem kullanılmıştı. Türkiye’de bir ilk olan bu sisteme göre kitaplar tematik olarak toprak, su, ateş, hava ve irfan olmak üzere 5 başlık altında raflarda yerini almıştı. Ayrıca kütüphanede Gastronomi, Kitap Kültürü ve 1001 Gece Masalları olmak üzere 3 ayrı koleksiyon ve konusunda çok sayıda önemli eserin yer aldığı Atatürk Kitapları özel bölümü bulunuyordu. Şimdi bu tasnif sistemi geliştirilerek Adapazarı’ndaki kütüphaneye uygulanacak.











