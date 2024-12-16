Filistin yapımları dünyanın uyanışı oldu

TRT tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri” dün sona erdi. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlik Gazze’yi odağına aldı. Dört gün boyunca süren, “Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın” temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, cuma günü “Filistin’in Sesleri- Direniş Hikâyeleri” başlıklı bir panel düzenlendi. Filistinli yönetmenler Mohammed Jabaly ve Vin Arfuso’nun konuştuğu panel öncesinde; Jabaly’nin “Ambulans”, Arfuso’nun ise “Walled Off” filmi gösterildi.





YENİ FİLMİNİ KIZ KARDEŞİ ÇEKİYOR

Mohammed Jabaly

Yeni Şafak’a konuşan Gazzeli yönetmen Jabaly, 20 yaşından beri Filistinli gençlerle sinema atölyesi yaptığından bahsetti. Hikâye anlatıcılığının önemine dikkat çeken Jabaly, “Deneyimleri paylaşmak çok önemli. 2010’dan beri Gazze’deki genç nesle sinema ve fotoğrafçılık öğretmek amacıyla atölye yapıyorum. Bu tür işler, hikâye anlatıcılığının gücünü kullanarak gerçekliğimizi yansıtıyor ve Filistin mücadelesini bilmeyenler için iyi bir anlayış sağlıyor” dedi. Gazze’de yaşananları belgeleyen Filistinliler sayesinde, dünyanın sokağa döküldüğünü dile getiren yönetmen, yeni film projesinden şu ifadelerle bahsetti: “Güncel durumu anlatan bir proje olacak. Kız kardeşim ekim ayından beri yaptığı çekimlerle ailemin yerinden edilme hikâyesini belgeliyor. Hikâye, evin içinde, bulundukları yeni mahallede ve Der Bellah’ta geçiyor. Yani, hem farklı mekânların hem de farklı anlatı biçimlerinin birleştiği bir yapı olacak.”





FİLİSTİN BİLGİLERİ SIFIRDI

Vin Arfuso

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan, Filistinli film yapımcılarının sesini duyurmaya odaklanan Watermelon Pictures’ın ilk yapımı “Walled Off” olmuştu. Filmin yönetmeni Vin Arfuso, yapım şirketiyle yollarının nasıl kesiştiğini şu sözlerle anlattı: “Walled Off’u, Anwar Hadid ile Aralık 2019’da, Filistin’de çektik, 2023’te yayımladık. Watermelon Pictures, Chicago’da, iki Filistinlinin yönettiği bir dağıtım şirketiydi. 7 Ekim şirketi devralan torunları bana ulaşarak; filmimin, ABD halkının Filistin’de olanları anlaması için yapılmış en iyi film olduğunu söyleyerek dağıtımcı olmak istediler. Onları Alana Hadid’le tanıştırdım ve şirketin yüzü oldu. Watermelon Pictures, ABD’de Filistinli filmlerin temsilcisi olmanın yanı sıra Filistinliler için Filistinliler tarafından yapılan şeyleri kullanmak istiyor.” Arfuso, filmin güçlü bir silah olarak ABD halkındaki etkisini için “Watermelon, İsrail hükümetine karşı olan Yahudiler’in yaptığı ‘İsrailizm’ filmini yayınladı. Bu film, Filistin hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlar için etkili oldu” dedi.



