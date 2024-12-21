Gazze kıyameti yaşıyor: Hayat şartları sistematik olarak yok ediliyor

Terör devleti İsrail'in 15 aya yakın zamandır Gazze'de işlediği soykırıma dair yeni belgeler yayınlanmaya devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) adlı insani yardım kuruluşu İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin "Gazze: Ölüm Tuzağındaki Yaşam" başlıklı yeni raporunu yayınladı. Son 14 ayda İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen raporda, sağlık sistemi ile temel altyapının çökme noktasına geldiğine dikkati çekildi. Raporda, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik tekrarlanan saldırıları ve insani yardımı sistematik olarak reddetmesi, yaşam koşullarını mahvediyor" denildi.





HIÇBIR YER GÜVENLI DEĞIL

Gazze'de sağlık sisteminin harabe halinde olduğu vurgulanan raporda, MSF çalışanları dahil sağlık personellerinin gözaltına alındığı veya öldürüldüğü belirtildi. Raporda görüşlerine yer verilen MSF Genel Sekreteri Lockyear, "Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burada hiçbir yer güvenli değil, kimse kurtulmuş değil ve bu parçalanmış yerleşim yerinden çıkış yok" değerlendirmesi yapıldı.





ETNIK TEMIZLIĞIN AÇIK IŞARETI

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki son askeri saldırısının, Gazze'de yürüttüğü acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulayan Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunu kaydederek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in, insani yardım operasyonlarına ilişkin engellerinin sürdüğünü belirterek, "İnsani yardım sistemi silah olarak kullanılıyor. Bu nedenle insanlara ihtiyaçlarının çok küçük bir kısmını ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.





İSRAIL KONTROLÜNDE YAĞMALAMA

Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, İsrail'in Gazze'de insani yardımları artırmak için yeni geçiş noktaları açma konusunda isteksiz davrandığına ve yardımların Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirildiğini, burada da insani yardım konvoylarının yağmalanma riskinin bulunduğunu dile getirdi. Petropoulos, "Yağmalamaların çoğu İsrail güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde gerçekleşiyor" dedi.





HER ŞEY DÜMDÜZ EDILDI

Kıtlığın da gözlemlendiğini belirten Petropoulos, İsrail ordusunun Gazze'yi güney ve kuzey olarak ikiye böldüğünü, burada bir "koridordan ziyade devasa bir askeri bölge" oluşturulduğunu söyledi. Petropoulos, saldırıya uğramayan tek bir sivil altyapı kalmadığını, her şeyin dümdüz edildiğini dile getirdi. Ulaşım sağlayamadıkları Gazze'nin kuzeyinde 30 ila 50 bin kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirten Petropoulos, toplu ölümler, sığınak ve hastanelerin bombalandığına ve tüm mahallerinin yok edildiğine ilişkin haberler gördüklerine dikkati çekti.



