Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeneb", "Kiyyali" ve "el-Levh ailelerine ait evleri hedef aldı, üç aileden 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde iki motosikleti hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail'in İHA'yla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







