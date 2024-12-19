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Katil İsrail'in saldırılarını 440 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi

Katil İsrail'in saldırılarını 440 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi

15:3919/12/2024, Perşembe
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 45 bin 129'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 440 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 129'a, yaralı sayısının da 107 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze
#İsrail
#Filistin

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