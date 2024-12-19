Katil İsrail Gazze'de iki eve hava saldırısı düzenledi: 11 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Neccar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde "ez-Zeytune ailesine" ait eve düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuzeyde 2 eve düzenlediği saldırılarla katliam yaptığını belirtti.

Basal, saldırılar sonucu evlerin yerle bir olduğunu ve aralarında çocukların bulunduğu enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 244 kişi yaralandı.