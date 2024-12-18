Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana birçok kez saldırı düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nin bu kez yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Dünyadan koruma çağrısında bulunan sağlık çalışanları henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.
Yoğun bakım ünitesi hedef alındı
Sosyal medyada paylaşılan ve dumanların yükseldiği servisin önünde çekilen bir videoda Ebu Safiyye, "aniden ve çılgınca" çeşitli türde silahlarla hastanenin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye ateş açıldığını belirterek, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini özellikle hedef aldığını ve açık bir şekilde bu bölgeye ateş açtığını vurguladı.
Kuzey'deki tek yoğun bakım ünitesiydi
"Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan hastaları mucizevi bir şekilde tahliye etmeyi başardık." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, hastanenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesi olan servis olduğunun altını çizdi.
Yoğun bakım ünitesindeki durumu vahim ve tehlikeli olarak nitelendiren Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının, İsrail ordusunun su tanklarını ve su şebekesini hedef almasından bu yana 8 gündür su sıkıntısı çeken hastanede, yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu.
Yoğun bakım servisi dün de hedef alınmıştı
Ebu Safiyye, hastaneyi hedef alan saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz." demişti.