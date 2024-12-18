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Kuzey'deki tek yoğun bakım ünitesiydi: İsrail yine vurdu

Kuzey'deki tek yoğun bakım ünitesiydi: İsrail yine vurdu

Esmanur Tuna Sarraç
09:4518/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail Gazze'deki Kemal Adwan Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
İsrail Gazze'deki Kemal Adwan Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana birçok kez saldırı düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nin bu kez yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Dünyadan koruma çağrısında bulunan sağlık çalışanları henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son sağlık kuruluşu olan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Hastalar alevler arasında zor şartlar altında
tahliye edilmek
zorunda kaldı. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye yangını duyurdu. Safiye, "Şu anda
yoğun bakım ünitesi hizmet dışı
ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için
dünyadan koruma
talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık" ifadeleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu. Bölgedeki sağlık ekipleri, hastanede
büyük bir hasar
meydana geldiğini ve acil tıbbi yardımların büyük zorluklarla sürdürüldüğünü belirtti.
Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu, yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi.

Yoğun bakım ünitesi hedef alındı

Sosyal medyada paylaşılan ve dumanların yükseldiği servisin önünde çekilen bir videoda Ebu Safiyye, "aniden ve çılgınca" çeşitli türde silahlarla hastanenin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye ateş açıldığını belirterek, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini özellikle hedef aldığını ve açık bir şekilde bu bölgeye ateş açtığını vurguladı.

Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan hastalar tahliye edildi.

Kuzey'deki tek yoğun bakım ünitesiydi

"Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan hastaları mucizevi bir şekilde tahliye etmeyi başardık." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, hastanenin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesi olan servis olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusundan keskin nişancılar, 64 yaralı ve 6 hastanın yattığı yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Yoğun bakım ünitesindeki durumu vahim ve tehlikeli olarak nitelendiren Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının, İsrail ordusunun su tanklarını ve su şebekesini hedef almasından bu yana 8 gündür su sıkıntısı çeken hastanede, yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu.


Yoğun bakım servisi dün de hedef alınmıştı

Ebu Safiyye, dün sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajında, İsrail ordusunun çevre binalara konuşlanan keskin nişancılar ve Quadcopter tipi dronlarla 64 yaralı ve 6 hastanın yattığı yoğun bakım ünitesini hedef aldığını belirtmişti. Hastanenin çatısının da hedef alındığını ve
su depolarının zarar gördüğünü
ifade eden Ebu Safiyye,
elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesinde de
büyük çapta hasar meydana geldiğini kaydetmişti.
Hastane, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesi olan sağlık merkezi olarak biliniyor.

Ebu Safiyye, hastaneyi hedef alan saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz." demişti.

#GAZZE
#Kemal Advan Hastanesi
#Yoğun Bakım Ünitesi
#israil
#saldırı
#soykırım

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