Amasya’da ‘sarı altın’ bereketi: Dalında 20 TL’ye satılıyor, kurutulunca fiyatı katlanıyor

Amasya’da son yılların en dikkat çeken meyvesi olan cennet hurması daha az masrafla üretim yapılması nedeniyle elma ve kirazın alternatifi olarak gösteriliyor. Misket elmasıyla ünlü şehirde bu meyveye göre zirai mücadelesinin azlığı, kiraza göre de hasadının kolaylığı nedeniyle üreticinin gözbebeği olup dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında fiyatlarda satılan cennet hurmasından bu yıl yaklaşık bin 500 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerin ‘sarı altın’ dediği şifa deposu meyve kurutulduğunda fiyatı katlanarak satılabiliyor.