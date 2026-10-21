Amasya’da binaya giren yaban domuzu polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi

'Sarı altın' olarak anılıyor: 'Hızır’ın cebinden düşmüş topla topla bitmiyor'

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli çiçek bamyası, bu yıl kilosu bin 400 liraya ulaşan fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor. Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanıp kurutulan ve yörede “sarı altın” olarak anılan bamya, alıcıların üreticinin kapısına kadar gelmesiyle adeta nakit paraya dönüşüyor.