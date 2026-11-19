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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği JPO'nun da katılımıyla yapılan detaylı aramada, otomobilin lastiği içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli adli makamlara sevk edilecek

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin hem operasyonel hem de önleyici faaliyetlerle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

IHA Siirt'te polisin durdurduğu otomobilin bagajında, lastiğe gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

IHA Siirt'te polis ekiplerince durdurulan otomobilin lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

IHA Siirt'te polis ekiplerince durdurulan otomobilin lastiği içine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

IHA Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince lastik içine gizlenmiş olarak ele geçirilen metamfetaminler, araçtan çıkan ve sergilenen uyuşturucu paketleri; olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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