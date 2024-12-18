439 gündür katliam var: Şehit sayısı 45 bini geçti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 97’ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen üç katliamda 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail saldırıları nedeniyle bugüne kadar
45 bin 97
kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise
107 bin 244’e
ulaştığı kaydedildi.
İsrail 439 gündür durmaksızın katlediyor
İsrail 439 gündür durmaksızın katlediyor
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne
439 gündür
sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği
'üç katliamda'
38 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.
Şehit sayısı 45 bini geçti
Şehit sayısı 45 bini geçti
İsrail soykırımında yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da
107 bin 244'e
yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca
hâlâ enkaz altında
ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
#gazze
#Filistin Sağlık Bakanlığı
#soykırım
#Katliam
#İsrail