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İsrail Gazze'de evi bombaladı: Sekiz şehit çok sayıda yaralı var

İsrail Gazze'de evi bombaladı: Sekiz şehit çok sayıda yaralı var

00:5719/12/2024, Perşembe
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör devleti İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Neccar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail 45 bin Filistinliyi katletti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#İsrail
#Ev
#Gazze
#Hava Saldırısı

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