Soğuk hava yüzünden hayatını kaybetti: Filistinli bebek çadır şartlarına dayanamadı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in 14 aydan beri bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki çadır kamplarda şiddetli soğuktan bir bebek öldü.

El-Mevasi bölgesinde yer alan çadır kamplardaki şiddetli soğuktan korunamayan Aişe Adnan Süfyan, bu sabah hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti. Tanıklar, İsrail'in bombaladığı evde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İki milyona yakın kişi yerinden edildi

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.











