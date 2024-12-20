Siyonistler her fırsatı değerlendiriyor: İsrail'in Suriye'de işgali büyüyor

İsrail, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında yer alan iki köyü işgal etti. İsrail ordusunun işgal sırasında protesto eden sivillere ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
İşgalci İsrail, rejimin devrildiği günden bu yana Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Yermuk havzasındaki İsrail işgalini protesto eden sivillere ateş açtığını kabul etti.
Açıklamada, İsrail askerlerinin gösteriler sırasında "tehdit algıladığı" iddia edilirken, Suriyeli göstericilerden birinin bacağından vurulduğu kaydedildi.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.