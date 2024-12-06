İşgalci güç kana doymuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail uçakları, Şeyh Rıdvan'daki Nafak bölgesinde yer alan Filistinli Deluv ailesinin evini bombaladı. İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeybatısında el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara gün içerisinde düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.