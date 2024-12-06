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İşgalci güç kana doymuyor

İşgalci güç kana doymuyor

04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Güvenli bölge dediği Mevasi'de çadırlarda barınan çoğu çocuk ve kadın 20 kişiyi katleden işgalciler, dün de kuzeydeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail uçakları, Şeyh Rıdvan'daki Nafak bölgesinde yer alan Filistinli Deluv ailesinin evini bombaladı. İsrail ordusunun, Han Yunus'un kuzeybatısında el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara gün içerisinde düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.


#Gazze
#İsrail
#katliam
#soykırım

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