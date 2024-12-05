Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: 7 Filistinli hayatını kaybetti

15:425/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Katil İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkazda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırıda da 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Gazze Şeridi
#Beyt Lahiya
#Endonezya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!