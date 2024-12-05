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İsrail 426 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

İsrail 426 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

14:385/12/2024, Perşembe
AA
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Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 48 kişi öldü, 201 kişi yaralandı.
Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 48 kişi öldü, 201 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 44 bin 580'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 426 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 201 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze Şeridi
#İsrail
#soykırım

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