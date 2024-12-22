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İsrail 443 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi

İsrail 443 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi

13:5822/12/2024, Pazar
IHA
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45 bin 259'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 443 gündür soykırım gerçekleştiriyor.


Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla Filistinlileri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalırken, bölgedeki insani durum korkunç seviyelerde seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 32 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.


Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 259'a, yaralı sayısının da 107 bin 627'ye yükseldiği aktarıldı.



#Gazze
#İsrail
#soykırım

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